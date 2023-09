Amianto, pneumatici, scocche di automobili, bustoni neri che nascondono il contenuto, buste di spazzatura di varia natura, scatole per la pizza, bottiglie, bidoncini in metallo, un passeggino imbustato, pezzi di legname e tanta altra schifezza giacciono depositati davanti all'ingresso del Teatro romano di Teano.

Già, davanti ad un'area archeologica; non in posizione nascosta, niente affatto, ma proprio in bella vista lungo la strada. «In questa città - dice Giancarlo Fumo, avvocato - c'è un doloroso e colpevole disinteresse verso il patrimonio storico artistico che potrebbe essere una straordinaria risorsa per la collettività. Dal teatro romano alle chiese al museo archeologico, forse tra i più interessanti della provincia, è tutta una lenta agonia. Se da una parte sento di dover ringraziare, come cittadino, la soprintendenza che ha rimesso in vita, un po' di anni fa, il museo, dall'altra devo constatare, amaramente, che manca da parte delle amministrazioni che si sono succedute fino ad oggi la valorizzazione e la promozione».

Un centro storico ricchissimo di bellezze cadenti, portali, architravi, colonne, bifore e abbandoni. Le discariche abusive sono disseminate in varie parti del paese e questo racconta di un disinteresse diffuso, di un disamoramento per il paese e per il territorio.

«La presenza di questi rifiuti - continua l'avvocato - è il più evidente segnale che non si è compresa l'importanza di quel sito storico e le sue potenzialità come avviene invece, per esempio, nella vicina Sessa Aurunca. L'assessorato al centro storico avrebbe dovuto creare occasioni di sviluppo e promozione mettendo in rete i vari luoghi artistico-culturali, creare eventi che facessero conoscere all'esterno il valore e la bellezza di un paese che ha storia da vendere e che resta chiusa dentro mura invisibili. L'auspicio è che vi sia, al più presto, una presa di coscienza e che si inizi, fin da subito a lavorare per la promozione del territorio».

Il Teatro romano fu costruito alla fine del II secolo a.C., durante l'età augustea fu arricchito con colonne di marmi preziosi e raffinate decorazioni. Un gioiello chiuso al pubblico che si può ammirare dalle inferriate facendo la gimcana tra i rifiuti in una città che potrebbe vivere di turismo culturale, tra arte, archeologia, storia e natura.