Venerdì 27 Settembre 2019, 09:31

Trasferito il reparto di Malattie Infettive nel giro di 24 ore, incluso di letti e arredi sanitari. E' quello che è successo all'ospedale di Caserta tra mercoledì e la giornata di ieri, quando la direzione strategica del nosocomio ha dato ordine di liberare completamente la palazzina G, «non idonea alla permeabilità sismica», ha detto il commissario straordinario della struttura Carmine Mariano. A dire il vero, la notizia non è nata all'improvviso, ma sulla scorta di una serie di verifiche iniziate dal luglio scorso. Verifiche e prove di agibilità che sono state richieste dall'Ufficio tecnico dell'ospedale per l'edificio G del plesso nosocomiale, da tempo noto come ormai fatiscente. E' riportato infatti nel Piano regionale di Edilizia sanitaria che proprio questa palazzina è da abbattere e ricostruire, per le quali operazioni sono stati già stanziati i fondi.