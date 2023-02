L'utilizzo dei giovani che stanno prestando il servizio civile al comune di Aversa per cercare di porre rimedio alla carenza di dipendenti comunali è una delle possibilità che ha come obiettivo quello di assicurare i servizi essenziali per i cittadini.

Un'accusa non da poco quella che in diversi avanzano descrivendo quello che accadrebbe (il condizionale è d'obbligo) negli uffici comunali, soprattutto in quelli dedicati ai servizi anagrafici, dove il personale è più che ridotto all'osso.

Il comune di Aversa ha assorbito, con un battage pubblicitario della maggioranza guidata dal sindaco Alfonso Golia, una decina di Lsu (i lavoratori socialmente utili) e li ha lasciati part-time con uno stipendio di circa 700 euro al mese, meno del reddito di cittadinanza, nonostante ci fosse necessità delle loro prestazioni in tutti gli uffici comunali, ma soprattutto all'anagrafe. «Non ci sono le condizioni economiche per assumere nuovi dipendenti e anche per aumentare l'orario di lavoro dei lavoratori socialmente utili stabilizzati», fu la motivazione dell'epoca. Intanto, alcune posizioni restano scoperte.

Per cercare di porre rimedio, per quanto possibile, alla difficile situazione, si registrò anche la presentazione di una mozione, bocciata, da parte del consigliere comunale Alfonso Oliva di Fratelli d'Italia, per dirottare gli aumenti delle indennità di sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale e consiglieri in un apposito fondo da destinare all'aumento delle ore di lavoro (e, quindi, di salario) degli ex lavoratori socialmente utili con il duplice intento di migliorare le loro condizioni economiche e di garantire all'ente maggiori prestazioni di lavoro.

Attualmente, secondo diverse voci e segnalazioni specifiche, si starebbero utilizzando i giovani reclutati per il servizio civile, che percepiscono circa cinquecento euro al mese lavorando cinque ore al giorno, per sopperire le carenze di personale in diversi uffici comunali, primo fra tutti, quello dedicato ai servizi anagrafici e allo stato civile, dove non vi è più personale a causa dei pensionamenti che si succedono senza sosta data l'anzianità dei dipendenti e al blocco del turn over delle assunzioni negli enti locali.

Una versione che fa saltare letteralmente dalla sedia l'assessore con delega al personale Giovanni Innocenti dei Moderati per Aversa che sottolinea: «I giovani del servizio civile non possono essere impiegati al posto dei lavoratori, chi sostiene questo dovrebbe denunciare immediatamente, anzi lo invito a farsi avanti e rendermi edotto come assessore al personale al fine di poter poi mettere in atto le azioni conseguenti».

«Non vorrei continua - che qualcuno in mala fede e disinformato avesse confuso le attività che sono previste dal progetto con altro. I giovani del servizio civile stanno facendo un'ottima attività, ma nell'ambito delle progettualità previste. Mi sento di escludere con forza quello che mi viene riferito».