Angeli contro fantasmi nel borgo di Casapozzano

Non solo fantasmi e dispetti: il 31 ottobre non è d'obbligo spaventare e «morire» di paura. Halloween Versus Holyween, mostri e fantasmi contro santi e angeli! La notte delle streghe e della paura diventa la notte dei «miracoli». Ad Orta di Atella, presso l'antico borgo di Casapozzano, oggi pomeriggio (lunedì 31) si celebrerà la festa della luce e i piccoli si travestiranno da angeli e santi e non da scheletri, vampiri o diavoletti. Un ritorno alle origini, o forse un desiderio di felicità, di luce, di vita dopo anni di pandemia, di buio. «Una festa nella quale i bambini possano ridere, scherzare, giocare ma vestirsi di luce, bontà ha detto Marica Ferrara, catechista della chiesa di San Michele Arcangelo di Casapozzano e promotrice della originale festa il primo novembre si ricordano tutti i Santi, si proclama la vittoria della vita e non della morte. È giusto che i giovani conoscano anche tradizioni ed abitudini di altri paesi e imparino la storia e le usanze più antiche, ma non è giusto che il senso profondo di una celebrazione sia stravolto. È ormai consuetudine che durante la serata del 31 ottobre, per divertirsi occorre spaventare gli altri, travestendosi da mostri e streghe con tanto di dolcetti che assomigliano a zampe di gallina, dita di streghe o code di lucertola. Ma perché? prosegue Marica . Non può essere invece un momento pieno di vita, di gentilezza e di bellezza?». Holyween, infatti, è una simpatica iniziativa nata alcuni anni fa al fine di riportare l'attenzione sulla vigilia della festa di Ognissanti, invece della sempre più storpiata e macabra festa di Halloween. Vengono quindi organizzati party in cui i bambini si vestono con costumi ispirati ai santi. Le danze, per l'Holyween atellano, invece, avranno inizio alle ore 17,30 presso l'oratorio della chiesa di San Michele. I bambini, vestiti di bianco, voteranno il costume del santo più originale.