La pensione della suocera fa scoppiare una rissa: arrestate 6 persone

Ultimo aggiornamento: 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso la vita ad appena 24 anni, stroncata da un tragico malore nel suo letto mentre dormiva:, deceduta nel casertano la notte di lunedì scorso, 11 maggio, era incinta di tre mesi. Un vero dramma, raccontato dai media locali, avvenuto a Val d’Assano, nel comune di Rocchetta e Croce, in provincia diIl marito al suo risveglio l’aveva trovata cianotica e aveva chiamato il 118: i medici al loro arrivo l’hanno trovata già morta, stroncata da un malore improvviso che l’ha presa nel sonno senza consentirle di chiedere aiuto. Per avere certezze sulle cause della morte il magistrato ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia sul cadavere.