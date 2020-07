La Polizia di Stato ha arrestato a Casal di Principe il 44enne tunisino Nidhal Baazaoui, finito nel mirino della Digos di Caserta per transazioni di danaro anomale, accertate nel corso di controlli finalizzati al contrasto del terrorismo internazionale. L'uomo era stato condannato per reati di droga a Bologna ma aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione delle pena; negli ultimi tempi però è stato costantemente attenzionato dalla sezione della Polizia di Stato che si occupa di indagini antiterrorismo. La Digos, analizzando le transazioni finanziarie, ha scoperto che Baazaoui aveva effettuato numerosi trasferimenti di danaro «anomali» verso e dalla Tunisia; passaggi di scarso valore quanto all'importo, ma che hanno destato particolare interesse investigativo, in quanto eseguiti da uno straniero destinatario di un provvedimento restrittivo nonchè irregolare sul territorio nazionale; passaggi che potevano nascondere tentativo di riciclare soldi proventi di reati.



Alla luce dei comportamenti sospetti del 44enne riscontrati dalla Polizia di Stato, la Procura di Bologna ha revocato il decreto di sospensione ripristinando la carcerazione per il tunisino, che dovrà ora scontare un residuo di pena di un anno e sette mesi.