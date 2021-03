Dalle antenne ai pini abbattuti Casertavecchia sta per rinascere

Le antenne, che da 50 anni caratterizzano il profilo di Casertavecchia, sono ancora dove sono sempre state, gli alberi abbattuti dal vento sono ancora a terra nella pineta (o in quello che resta di essa), così come le brutture (dagli infissi in acciaio anodizzato, alle coperture in lamiera, alle recinzioni in alluminio sistemate proprio all'ingresso del borgo) che hanno stravolto il volto della cittadella medievale. «Ma ormai è solo questione di qualche settimana», parola del sindaco Carlo Marino. «Parte, anzi è già partita, la rinascita di Casertavecchia. E il suo primo segnale sarà proprio il trasferimento delle antenne dal centro della contrada ad un luogo in periferia appositamente individuato. Stanno andando avanti, infatti, con celerità le procedure che porteranno alla rimozione delle grosse impalcature che reggono gli strumenti di trasmissione. Noi contiamo di concludere l'iter entro l'estate, giusto in tempo, per riaccogliere, è quello che auspichiamo per tutti, i turisti che, ne sono certo, torneranno dopo questo brutto e lungo periodo di chiusura».



È, infatti, partito proprio in questi giorni dagli uffici del Comune la convocazione per i titolari delle antenne al tavolo tecnico costituito ad hoc e l'invito per effettuare il sopralluogo nel sito di proprietà comunale destinato ad ospitare le strumentazioni. La prova, a detta del sindaco, che le procedure di trasferimento sono in fase avanzata e, questa volta, definitiva. L'intervento, nelle intenzioni del primo cittadino, dovrebbe segnare una svolta nella vita stessa di Casertavecchia. «Trasferite le antenne, tutto il resto verrà naturalmente. Nel senso spiega Marino che, poi sarà una conseguenza inevitabile passare all'eliminazione di tutti gli inserimenti impropri e fuori luogo che si trovano nella cittadina, dagli infissi colorati e di metallo, alle insegne fantasiose». Ma non solo. Perché intorno al borgo medievale «stanno nascendo progetti concreti», come promette Marino: «Nel 2014-20 abbiamo puntato sul Belvedere, tra il 2021 e il 2027 la nostra programmazione si sposterà sul Borgo», dice. E gli effetti di questa annunciata attenzione, saranno presto visibili: «Con la Regione stiamo predisponendo un progetto di bonifica e riqualificazione della pineta. Insomma, non ci saranno più interventi saltuari e occasionali, ma sottolinea il sindaco - verrà ridisegnata interamente l'area e saranno messe a dimora essenze e piante proprie della macchia mediterranea, idonee per il luogo. Abbiamo anche già individuato un finanziamento di oltre 100mila euro per mettere mano a questo intervento». Ma c'è anche un progetto che riguarda l'area del Castello e la Torre.



«La Torre è passata nella competenza della Soprintendenza e con questa stiamo predisponendo un lavoro unico che andrà ad interessare, contestualmente Torre e Castello. L'idea - spiega il sindaco - è di inserire all'interno del Castello un museo virtuale della città, mentre la Torre sarà resa visitabile, come, peraltro, era già previsto in un vecchio progetto». Annunci incoraggianti e che lasciano ben sperare, nel frattempo restano i mali atavici del Borgo. Dalla frequente mancanza d'acqua (l'approvvigionamento è legato al funzionamento di una pompa non sempre funzionante, come denunciano i cittadini) a quelli che si ripresenteranno puntuali se. Da qui la necessità di una progettualità ampia.



