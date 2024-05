“Santo Stefano Menicillo: una storia lunga 1000 anni” è il titolo della manifestazione che si è svolta a Caiazzo in occasione appunto della festa di Santo Stefano Menicillo di cui si ricorda il ritrovamento del corpo avvenuto il 28 maggio del 1512. L’ evento, organizzato dall’Archivio storico della Diocesi di Alife-Caiazzo e dalla parrocchia caiatina Maria Santissima Assunta, ha visto la partecipazione e la presenza di tantissime persone che hanno potuto visitare l’archivio diocesano con le sue rarissime pergamene e il palazzo vescovile di Caiazzo, riaperto al pubblico per l’occasione.

I visitatori sono stati guidati attraverso diverse esperienze: l’incontro con Santo Stefano Menicillo in un video che ne narra la storia, e poi il diretto contatto con gli antichi documenti d’archivio. Attraverso alcune app è stato possibile visualizzare nella loro interezza le antiche pergamene, ingrandite nei particolari. È stata una esperienza immersiva, grazie al digitale, in un vero e proprio laboratorio dove si sono conosciute le tecniche di restauro dei documenti. «Stiamo cercando – sottolinea il vescovo di Alife-Caiazzo, Giacomo Cirulli – di valorizzare i beni artistici e architettonici della Diocesi. Abbiamo un patrimonio immenso e la nostra speranza è il recupero e il restauro di tutte le pergamene di Caiazzo con i fondi dell’8x1000 della Chiesa cattolica». Una sezione della mostra è stata dedicata alla figura di Santo Stefano e alla storia della ex Diocesi di Caiazzo. «Le pergamene parlano anche di Santo Stefano – spiega il parroco della cattedrale, don Antonio Di Lorenzo – e grazie ai documenti dell’anno 1000 si è riusciti ad accertare una figura storica, un uomo che ha dedicato la vita per il territorio e per la sua comunità».

Per l’occasione, infatti, è stato possibile prendere visione della pergamena più antica conservata, datata 1007, attraverso la quale viene stabilita la legittimità delle terre donate dall’arcivescovo di Capua Pandolfo al vescovo Stefano. Tra gli altri documenti scelti per celebrare il santo vescovo, un frammento in scrittura beneventana, appartenente al codice “de Ecclesiasticis officiis” di Amalario di Metz del XII secolo, testimone superstite di un cospicuo corpus di codici manoscritti donati al Vaticano in cambio di un’artistica urna inviata da Pio XI nel 1935 in occasione del millenario della sua nascita destinata ad accogliere le spoglie mortali del santo. «Il cospicuo nucleo di pergamene conservato presso l’archivio diocesano ripercorre la storia dell’antica Diocesi caiatina» dichiara il direttore dell’Archivio storico diocesano, Luigi Arrigo. «Le travagliate vicende della Diocesi e del suo archivio hanno reso necessario, sotto l’episcopato del vescovo Nicola Maria Di Girolamo intorno agli anni ’60 del XX secolo, la custodia temporanea dell’importante fondo presso l’Archivio di Stato di Napoli. Solo nel 2016, grazie alla spinta innovatrice del vescovo Pietro Farina prima, e alla tenacia del vescovo Valentino Di Cerbo dopo, insieme alla collaborazione di storici e volontari, sono ritornate “a casa” le 1.411 pergamene di Caiazzo».

La manifestazione si è conclusa con un convegno con gli interventi del vescovo Giacomo Cirulli; del parroco don Antonio Di Lorenzo; di don Roberto Guttoriello, incaricato per i Beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale campana; di Giovanni Araldi, docente di Storia antica e medievale presso l'Università di Salerno; di Gabriele Capone, soprintendente ai Beni librari e archivistici per la Campania; di Claudia Curcio, archivista che, insieme al direttore dell’Archivio Luigi Arrigo, ha curato il progetto di restauro e la mostra.