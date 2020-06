«Il ripristino della scorta al collega Antonello Velardi è una buona notizia, attesa da tempo. Il provvedimento dei giudici del Tar, che ha sospeso la decisione della prefettura di Caserta del febbraio scorso, conferma che l'allarme lanciato dal Sindacato unitario giornalisti Campania e dalla Federazione della stampa italiana era fondato. In Campania e in particolare in provincia di Caserta si registra un'escalation di episodi di violenza e intimidazioni nei confronti dei giornalisti rispetto ai quali occorre tenere alta l'attenzione. Un ringraziamento, in questo senso, va al viceministro dell'Interno Matteo Mauri e al Viminale per aver attivato l'Osservatorio sui giornalisti minacciati». Così in una nota Fnsi e Sugc.

