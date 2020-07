© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha nove anni ma palleggia già come un grande campione. Si chiama, di San Potito Sannitico ma ha già un record in fatto di palleggi: oltre 720, senza mai farlo toccare a terra. Nonostante la sua giovanissima età, potrebbe già entrare tranquillamente nel Guinness dei primati per la sua capacità di dare del tu al pallone. Ovviamente, lo sa fare il casa, in giardino o su un campo di calcio ma quello che maggiormente colpisce è che riesce a palleggiare anche scendendo le scale. Un vero fenomeno. Lui si ferma solo per la stanchezza. Il suo idolo? Diego Armando Maradona per tutta la vita.Vispo, piccoletto ma già con idee chiare: vuole fare il calciatore. Per ora palleggia con mamma e papà oltre che con i compagni che spesso sono estasiati a vederlo palleggiare e sono i suoi primi fans alle sue performance continue, oltre a mamma è papà, ovviamente, suoi primi tifosi.