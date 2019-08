CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Agosto 2019, 07:30

Santa Maria di Versano è un minuscola frazione della città di Teano, circa 300 gli abitanti che equivalgono a una quarantina di famiglie che l'altra mattinata domenicale l'hanno vissuta come una festa comune, come per gli sposalizi. Qui, con Teano a un passo che è territorio deputato agli «incontri», si sono abbracciati due ex commilitoni della Seconda guerra mondiale. Non si conoscevano. Quando vestivano la divisa e vivevano la precarietà, si erano sfiorati, poi ciascuno per il mondo, non per turismo ma per prigionia. Antonio Caparco, il teanese, classe 1918, una quercia di 101 anni, aveva manifestato il desiderio di conoscere l'altro vegliardo, un «arbusto» di 99 anni, Michele Pennacchio di Curti.