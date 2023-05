Antonio Trombetta sindaco di Marcianise ma sarà anatra zoppa in consiglio comunale

È complicato il conteggio per eleggere il nuovo sindaco di Marcianise. Il vincitore è Antonio Trombetta forte di uno scarto di 61 voti: se il candidato di liste civiche e centrodestra ha ottenuto 11.415 preferenze, infatti, la sfidante del centrosinistra Lina Tartaglione s'è fermata a 11.354 preferenze. In tarda notte, così, i supporters di Trombetta hanno cominciato a festeggiare nel comitato di via Grillo con bottiglie di spumante, cori e fuochi d'artificio mentre dal comitato di Tartaglione già preannunciano ricorsi per il riconteggio dei voti.

Non sarà però un percorso facile, quello di Trombetta. La corazzata di dieci liste a sostegno della Tartaglione, infatti, ha conquistato la maggioranza in consiglio comunale, 12 seggi su 23.

Si chiama anatra zoppa, un raro caso in cui il sindaco, pur avendo ricevuto la maggioranza delle preferenze elettorali, si ritrova con un consiglio comunale la cui maggioranza è rappresentata da liste che avevano sostenuto un candidato diverso.