Mercoledì 8 Maggio 2019, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 17:10

Una donna è stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita da alcuni cani, questa mattina. La vittima è una pensionata di Mondragone, di 82 anni, è stata soccorsa da un'ambulanza e trasportata in ospedale.È accaduto sul Litorale Domitio dove, purtroppo, il fenomeno dei combattimenti clandestini tra pitbull non è del tutto sconfitto. La vittima ha riportato ferite molto gravi e sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Mondragone, avvisati dal personale del 118.Non è chiaro, al momento, se l'aggressione sia avvenuta per opera di cani randagi o se i pitbull che hanno azzannato la pensionata siano di proprietà di qualcuno.