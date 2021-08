Anziana si sente male, salvata da un poliziotto-vicino di casa

Un poliziotto di Caserta libero dal servizio ha soccorso una 90enne, colta da malore mentre era da sola in casa a San Nicola la Strada. Svegliato dalle grida di aiuto della donna, Fabio, investigatore della Squadra Mobile, è sceso in stradain strada e ha rintracciato l'anziana in difficoltà per prestarle soccorso. A circa cento metri dal suo appartamento, l'ha vista attraverso le fessure riversa a terra ed è entrato all'interno, nonostante la porta chiusa a chiave. Quindi l'ha aiutata a rialzarsi e ha verificato che non fosse stata vittima di una aggressione, affidandola infine ai medici del 118. L'agente è poi andato in Questura a Caserta per iniziare il turno di lavoro.

