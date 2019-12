Una donna scippata in via Luppoli, di fronte all'ufficio postale. È successo ieri mattina a Piedimonte Matese. Per L'anziana, però, non ha ancora sporto denuncia ai carabinieri: è stata trasportata in ospedale dove sono stati medicati i vari graffi riportati dopo lo scippo. I ladri sono riusciti a fuggire, ma sulle loro tracce non c'è nessuno perché l'evento non è stato ancora raccontato agli inquirenti.

Sul posto si sono precipitati alcuni clienti della Posta che avrebbero assistito alla rapina. L'anziana, visibilmente scossa, è stata strattonata dai malviventi che sono riusciti a strappare la borsa alla donna.

In realtà, a causa di furti e rapine nell'alto casertano, appena un anno fa è stato indetto un comitato di ordine e sicurezza (era settembre del 2018). Nel mirino dei malviventi erano finite non solo le abitazioni ma spesso anche le attività commerciali dei centri storici e delle periferie.

Un anno fa, prefetto e questore avevano rinnovato l'invito alle organizzazioni di categoria a collaborare, segnalando gli episodi di illegalità e contribuendo con senso civico anche alle attività di prevenzione e repressione sul territorio. In realtà, l'aumento della pressione delle forze dell'ordine pare non si sia percepita. La delegazione della Confesercenti casertana che prese parte al Comitato era composta dal presidente provinciale Maurizio Pollini, dalla vicepresidente Angelica De Cristofano e dal direttore Provinciale Gennaro Ricciardi.

Nell'incontro con i massimi vertici istituzionali locali del Governo e delle Forze dell'Ordine, la Confesercenti Provinciale di Caserta aveva sottolineato l'importanza dei problemi riguardanti le micro-imprese e gli esercizi di vicinato operanti nei centri storici del capoluogo e dei 104 comuni di Terra di Lavoro e il disagio vissuto nelle periferie anche dalle famiglie, tutto ciò tenuto conto dell'escalation di furti ai danni di negozi ed attività commerciali che si erano registrati. Poco è stata fatto da un anno a questa parte.

Angelica De Cristofano che da anni presiede la Confesercenti in Alife e Piedimonte Matese aveva posto l'accento sui problemi dell'Alto Casertano e sul fenomeno della contraffazione. Ma sulla microcriminalità venne affrontato il tema della videosorveglianza che manca in alcuni punti. Piedimonte Matese è considerata una zona tranquilla, ma in realtà le gang di malviventi non risparmiano l'alto casertano. Come fare allora per difendersi dalle incursioni?

«Gli enti locali - disse la De Cristofaro, dando una ricetta - devono fare la loro parte, in maniera tale che le strade dove insistono le nostre case ma anche le nostre attività commerciali siano più sicure». Molti i fondi stanziati per i vari comuni. In via di applicazione il protocollo che trasformerà le città in un Grande Fratello. Intanto, però, i furti e gli scippi non diminuiscono.

