FALCIANO DEL MASSICO - Nuove truffe ai danni di persone anziane. Questa mattina, a Falciano del Massico, ad una donna di settantasette anni sono stati sottratti millesettecento euro. La truffa è stata organizzata da due malviventi. Stando alle prime indiscrezioni, questi ultimi avrebbero utilizzato una strategia sempre più frequente. I truffatori hanno infatti telefonato la vittima, dichiarando di doverle consegnare un pacco ordinato su internet dal nipote. Successivamente, uno dei complici, camuffato da pony express, si è recato a casa della signora, chiedendole di saldare il conto del nipote, per ritirare il fantomatico ordine. Sfortunatamente, la settantasettenne è cascata nella trappola dei malviventi. Dopo aver consegnato loro i millesettecento euro richiesti, sembra che la donna abbia chiamato il nipote, per chiedere un chiarimento. Purtroppo però, era ormai troppo tardi. La famiglia ha dunque spiegato alla signora cosa era veramente successo. Negli ultimi mesi, a Falciano, il numero degli anziani truffati è in costante aumento. Già in diverse occasioni infatti, la cittadina è stata al centro di episodi del tutto analoghi.

