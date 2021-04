Tenta di truffare un'anziana, la picchia e poi ruba gioielli e soldi dalla cassaforte

AVERSA - I poliziotti di Aversa, nell’ambito di indagini coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Napoli, dava esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini Preliminari dello stesso Tribunale, nei confronti di P.F. di 17 anni.

In tale contesto, il minorenne, è stato individuato quale autore di una rapina aggravata con lesioni, commessa a San Cipriano d’Aversa il 12.01.2021 nei confronti di un’anziana donna. Il giovane, fingendo di essere un amico del nipote, si introduceva nell’ appartamento della vittima con l’intento iniziale di perpetrare una truffa ai suoi danni.

Successivamente, con artifici e raggiri, la induceva ad aprire una cassaforte a muro e poco dopo, accortosi che all’interno vi erano dei gioielli, aggrediva l’anziana con schiaffi a due mani e la spingeva fino a farle perdere l’equilibrio. In quei frangenti riusciva ad impossessarsi del contenuto della cassaforte (collane, braccialetti, anelli ecc) e di 50 euro per un valore complessivo di 50.000 euro.

La malcapitata, ricorsa a cure mediche, veniva giudicata guaribile in un tempo superiore a 40 giorni per un politrauma di una vasta area escoriata sanguinante dell’avambraccio, ematoma in regione gamba sx, al volto e all’occhio sx. Gli investigatori pertanto visionavano le immagini di video sorveglianza del territorio Agro Aversano e riuscivano ad individuare l’autore della rapina.

Stamattina, alle prime ore dell’alba, i poliziotti del Commissariato di Aversa rintracciavano il criminale in un palazzo nel centro storico di Napoli alla Via Duomo procedendo materialmente al suo arresto..