Venerdì 24 Agosto 2018, 11:01

GIOIA SANNITICA - Coniugi morti per asfissia, si attende la conferma sulla causa del decesso. Ieri il conferimento dell'incarico per svolgere l'autopsia al medico legale da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere. I corpi di Vittorio Pascale e Filomena Bellini sono stati ritrovati nella cucina dell'abitazione di Colle Caselle a Gioia Sannitica, nel loro divano letto al piano sottostante dell'abitazione.Vanno avanti le indagini dei carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Vittorio Pascale, 86 anni, e Filomena Bellini, 81, sono stati ritrovati cadavere nella loro casa poco distante dall'abitazione in cui vive il figlio con la famiglia, in località Colle Caselle di Gioia.La scoperta è stata fatta dalla nipote giovedì mattina.