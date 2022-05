Inchiesta Cira sugli appalti dei Casalesi: cade aggravante mafiosa per imprenditore

Il tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione con applicazione degli arresti domiciliari fuori regione per Sergio Orsi, imprenditore coinvolto nell'indagine della Dda di Napoli su un giro di appalti truccati dietro il pagamento di tangenti al Centro aerospaziale italiano (Cira) di Capua, nel Casertano. Orsi, imprenditore già condannato in passato per associazione camorristica perché colluso con il clan dei Casalesi nel settore dei rifiuti, era finito in carcere il 26 aprile scorso con l'accusa di turbativa d'asta e corruzione con l'aggravante mafiosa; con lui erano stati colpiti da misura cautelare anche altre persone tra imprenditori, funzionari e dipendenti del Cira.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Cira e appalti ai Casalesi: spunta la cimice che svela gli intrecci LA CAMORRA Inchiesta sul Cira, il pentito De Simone in contatto con uno degli... L'INCHIESTA Cira, gli appalti per la ricerca spaziale in mano alla camorra con...

Per la Dda Orsi si sarebbe infiltrato negli appalti del Cira favorendo così il clan dei Casalesi. In particolare il gip di Napoli aveva emesso undici ordinanze (due arresti in carcere, tre arresti domiciliari, tre obblighi di dimora e tre interdizioni dall'esercizio dell'attività d'impresa), ma le decisioni del Riesame hanno però in parte ridimensionato le contestazioni, specie sotto il profilo del legame con il clan camorristico, dalla Dda ritenuto esistente proprio per la presenza di Orsi.

Già qualche giorno fa era infatti arrivata la scarcerazione dell'altro imprenditore arrestato, Fabio Oreste Luongo, figura centrale con Orsi dell'indagine della Procura Anticamorra partenopea, e nella serata di ieri i giudici napoletani hanno annullato per Orsi l'ordinanza in relazione alla turbativa d'asta e hanno escluso l'aggravante mafiosa; per l'imprenditore resta così in piedi la contestazione di corruzione. Anche il figlio di Orsi, Adolfo, era stato colpito da misura cautelare (obbligo di dimora), e anche per lui è arrivato l'annullamento dell'ordinanza ed è ora libero da ogni restrizione.

Padre e figlio sono difesi da Mario Griffo e Carlo De Stavola. Il Tribunale del Riesame ha anche annullato l'ordinanza che disponeva l'obbligo di dimora per gli altri due indagati Amedeo Grassia e Francesco Pirozzi, il primo infermiere ed ex assessore comunale a Trentola Ducenta e ritenuto colui che avrebbe fatto da mediatore tra Orsi e i dipendenti Cira coinvolti; Pirozzi è proprio un dipendente del Cira. Entrambi (sono difesi da Mario Griffo) erano accusati di rivelazione di segreto d'ufficio con l'aggravante mafiosa per aver rivelato ad Orsi dettagli, che sarebbero dovuti restare segreti in quanto non ancora pubblicati, relativi in particolare alla gara per la riqualificazione e messa a norma del patrimonio edile, infrastrutturale ed impiantistico del Cira.