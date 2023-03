Appalto per le strade revocato dal Comune di Caserta: no dei giudici al maxi risarcimento

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società a cui era stato revocato l'appalto per la manutenzione delle strade da parte del Comune di Caserta. La Avr aveva avanzato una richiesta di risarcimento dei danni di circa 1,6 milioni di euro. Nello specifico, però, i giudici del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso per ottenere l'indennizzo, confermando una precedente decisione del Tar Campania.

«Sono state accolte le tesi difensive», spiega in una nota l'avvocato Pasquale Marotta, difensore del Comune. L'oggeto del giudizio «è stata la delibera dell'ente - scrive il legale - relativa alla procedura di gara per l'affidamento del servizio integrato per la gestione e manutenzione delle strade per un importo di 12 milioni, revocata nel 2016 in ragione del dissesto economico registrato dal capoluogo. La società aveva proposto ricorso al Tar per chiedere il risarcimento del danno subito per la "condotta negligente" che l'amministrazione comunale avrebbe tenuto. Ma il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso e la conseguente domanda della società di riqualificazione della responsabilità precontrattuale del Comune di Caserta», conclude il legale.