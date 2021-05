Donna investita sull'Appia da un'auto Traffico bloccato per diverse ore

CASAPULLA - E’ stata trasportata all’ospedale di Caserta in condizioni abbastanza gravi la donna investita da un’auto poco dopo le 19 sulla Nazionale Appia, in tenimento di Casapulla, mentre attraversava l’arteria che in questi giorni – dopo il passaggio della Campania in zona gialla – è tornata ad essere un inferno di lamiere. L’incidente è avvenuto tra un noto negozio di giocattoli ed un vicino centro commerciale. Non è ancora del tutto chiara la dinamica al vaglio dei vigili urbani di Casapulla intervenuti sul posto insieme ai soccorsi del 118. L’incidente ha bloccato per circa un’ora il traffico sulla Nazionale Appia. Alcuni testimoni raccontano delle urla lanciate dalla donna mentre veniva soccorsa: si presume abbia subìto lesioni serie. L’automobilista identificato dai vigili potrebbe essersi distratto alla guida e non aver visto la donna attraversare la strada, ma i dettagli saranno noti a conclusione della relazione della polizia municipale. Negli ultimi giorni in provincia di Caserta la curva degli incidenti, spesso dovuti alla forte velocità o alla guida spericolata, è salita sensibilmente. Quello mortale risale appena a tre giorni fa ed ha visto vittime due centauri in via Caudine a Maddaloni.

