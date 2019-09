CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 22 Settembre 2019, 14:00

SANTA MARIA A VICO - Si riapre un nuovo caso sul blocco ai mezzi pesanti sulla Nazionale Appia. Nonostante il divieto di transito ai bisonti della strada, nel tratto che da Maddaloni (località Giardinetti) porta a Santa Maria a Vico resta una priorità per l'intera Valle di Suessola, a distanza di mesi non si è riusciti ancora a chiudere il cerchio. Il nulla osta del Comune di Maddaloni per l'installazione della segnaletica orizzontale anche alle entrate e uscite autostradali come Caserta sud, Caserta nord e Benevento - si fa attendere; solo dopo, si potrà procedere alla fase relativa la chiusura e cioè alla predisposizione, insieme alla Prefettura di Caserta e all'Anas Campania, di un percorso alternativo per i conducenti degli autoarticolati con massa superiore a 7,5 tonnellate.