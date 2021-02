Arrestato un cinquantacinquenne di Carinola. Da qualche tempo, F.M si era separato dalla ex compagna. L'uomo però, non aveva mai accettato fino in fondo la rottura della relazione con la donna. Proprio per questo motivo, continuava a pedinarla durante i suoi spostamenti. In un primo momento, il giudice aveva ordinato all'uomo di non avvicinarsi più all'ex fidanzata. Dopo alcune settimane però, F.M è tornato ad appostarsi sotto l'abitazione della donna. Quest'ultima inoltre, è stata vittima di diverse minacce. Dopo l'ennesima scenata del cinquantacinquenne nei pressi del suo appartamento, la donna è stata costretta a chiamare i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari dell'arma carinolese, che da qualche tempo tenevano sotto controllo il cinquantacinquenne. Dopo essere stato preso in custodia, per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Ultimo aggiornamento: 17:20

