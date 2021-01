Gli appuntamenti a Caserta e provincia

LIBRI

In diretta Facebook sulla pagina della sammaritana Libreria Spartaco, domenica 3, dalle 18 e 30, la giornalista e scrittrice Angela Iantosca presenta “Gli eroi di Leucolizia”. Pubblicato da Perrone Editore, il libro è una sorta di agiografia laica in cui si ricordano sette eroi dei nostri tempi. Sono Gaetano Saffioti, don Pino Puglisi, Annalisa Durante, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giancarlo Siani, Peppino Impastato, don Peppe Diana; Tutti simboli della lotta alle mafie, le cui vite sono narrate come favole ai bambini, perché piccoli e grandi sappiano che stare dalla parte dei buoni o da quella dei cattivi fa una grande, grandissima differenza.

MUSICA

E’ con la musica che si dà il benvenuto al 2021 al Liceo Musicale dell’Istituto “Terra di Lavoro”, presieduto da Emilia Nocerino. Gli allievi delle classi di “Esecuzione e Interpretazione” guidati dal prof. Francesco Mattiello hanno realizzato la cover di “Viva la Vida”, emozionante pezzo strumentale dei britannici Coldplay. Il brano della pop band inglese guidata da Chris Martin è stato scelto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno grazie alla sua carica di energia positiva. Lo stesso motivo per cui, secondo uno studio svolto dallo psicologo della musica David M. Greenberg in collaborazione con l’Università di Cambridge, risulta la canzone migliore per svegliarsi al mattino. Il video degli studenti casertani è visibile sul sito dell’Istituto e sui suoi canali social.

SPETTACOLO

Proseguono gli appuntamenti della quarta edizione della rassegna “Capodrose Contemporanea", sostenuta dalla Scabec e dal Comune di Capodrise e con la direzione artistica di Michelangelo Giovinale. Domenica 3, dalle 19.00, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Palazzo delle Arti di Capodrise (fruizione gratuita) è in programma “I Sing in silence", concerto dei Vocal Dreamers registrato nello spazio espositivo di via Giannini a porte chiuse. Con le voci di Roberta Colaci, Alessia di Nardo, Raffaele Squeglia, Laura Colacci, Anna Rotaniello, un viaggio tra le classiche melodie ispirate al Natale. Letture affidate a Martina Lasco.

SOLIDARIETA'

Si conclude il 4 gennaio la challenge #regalosospesomarcianise per l’epifania 2021, gara solidale che coinvolge tutta la comunità. Come si può fare la propria parte? Basta acquistare un regalo da donare presso uno dei negozi aderenti all’iniziativa, scattare una foto al regalo, pubblicarla sui social inserendo l’hashtag #regalosospesomarcianise e lasciarlo al commerciante che si incaricherà di tenerlo a deposito per poi essere ritirato e distribuito alle famiglie in difficoltà.



