Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e in provincia

BAMBINI/1

Alla libreria Che Storia di Caserta sabato pomeriggio (ore 17) si legge a voce alta il libro “Amici” di Satomi Ichikawa. A seguire per i piccoli lettori è previsto un laboratorio finalizzato alla realizzazione di un pupazzetto, creato con materiali semplici come coralli di legno colorato, lana e stoffe.

BAMBINI/2

“Re Sole e la sua corte” è lo spettacolo in cupola digitale in programma sabato, alle 18.30, al Planetario di Caserta. Bambini di età tra i cinque ed i tredici anni, tra emozione e divertimento, potranno osservare da vicino il Sole e gli otto pianeti.

BAMBINI/3

Il teatro Ricciardi di Capua ospita la compagnia La Mansarda teatro dell’orco, pronto per una nuova stagione della rassegna “A teatro con mamma e papà”. Domenica lo spettacolo rivolto alle famiglie è “Il pifferaio magico”, in programma alle 11.

DANZA

La danza contemporanea arriva a Capua con quattro appuntamenti. "La Grande Danza a Palazzo Fazio" è il festival che prenderà il via domenica. Sul palco, alle 19.30, la Dancehaus Company con “1° Movimento – over under”.

FIERE

Venerdì al Polo Fieristico A1Expò, in viale delle Industrie a San Marco Evangelista, torna “Nozze in Fiera”. Il percorso espositivo composto dai professionisti del wedding sarà arricchito da sfilate, contest ed altri eventi. Queste le date della fiera: dal 5 al 7 e dal 12 al 14 novembre con un’apertura pomeridiana di venerdì, dalle 17.00 alle 22.00 e dalle 10.00 alle 22.00 per i giorni di sabato e domenica.

MUSICA

Prosegue al museo archeologico di Calatia, a Maddaloni, la rassegna “Autunno musicale”. Sabato il Trio Rigamonti eseguirà dalle 18.30 brani di Schubert. Domenica, poi, lo stesso Trio dalle 11.30 proporrà musiche di Schumann, Copland e Turina.

SAGRE

La lumaca è di nuovo protagonista a Piana di Monte Verna. Fino a lunedì tante le attività: dal convegno internazionale che racconterà il mondo delle Chiocciole Helix alla presentazione di nuovi prodotti con bava di lumaca. Spazio alla buona cucina con padiglioni di gastronomia e ristoranti della zona che proporranno piatti della tradizione e ricette innovative come la pizza alla lumaca.

TEATRO/1

Venerdì Paolo Caiazzo porta in scena "Terroni si nasce ed io lo nacqui... modestamente" al Teatro auditorium Tommasiello di Teano. Lo spettacolo, che mette insieme monologhi, poesie, canzoni e riflessioni sulla “Terronia”, avrà inizio alle 20.45.

TEATRO/2

Riccardo Fusiello, Alessandra Gaeta e Agostino Riola della compagnia Sonenalé portano sul palco del teatro Civico 14 di Caserta lo spettacolo "Lasciti", concepito a partire dalla suggestione di “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg. I tre attori saranno sul palco sabato (ore 20) e domenica (ore 18).

TEATRO/3

Maria Amelia Monti e Marina Massironi saranno in scena da venerdì a domenica al teatro Comunale Costantino Parravano di Caserta con lo spettacolo “Il marito invisibile”, scritto e diretto da Edoardo Erba. Per l’occasione le due attrici saranno anche le protagoniste dell’appuntamento di sabato (ore 18.30) del ciclo di incontri “Il Salotto a Teatro”, curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci.

TESTIMONIANZE

Venerdì (ore 19) a Caserta arriva padre Renato Kizito Sesana per un incontro dal titolo "Vivere con la pandemia in Africa". L’evento, moderato dalla giornalista Daniela Volpecina, si terrà al teatro Buon Pastore, in Piazza Pitesti.

(Per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)