Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e in provincia

BAMBINI/1

Si rivolge ai bimbi di un’età compresa tra i quattro e gli otto anni l’appuntamento di domenica mattina (alle 10 ed alle 11) al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere. In programma la lettura animata de “La cena delle cento ciotole” presentata con il kamishibai, l’antico teatrino di legno della tradizione giapponese. A seguire un laboratorio creativo in cui i bambini realizzeranno una ciotola protagonista della storia.

BAMBINI/2

Alla libreria Che Storia di Caserta il Natale non si aspetta con le mani in mano. Domenica pomeriggio (dalle 17) i bambini (età consigliata dai 7 ai 12 anni) potranno immergersi tra stoffe e colori e realizzare un portalettere per Babbo Natale grazie ad un laboratorio di cucito creativo.

FESTIVAL

La musica ed il buon vino sono al centro di “Suoni Divini”, sabato e domenica nel centro storico di Macerata Campania. Diversi gli appuntamenti da seguire, dall’omaggio Omaggio a Fabrizio De Andrè di Giuseppe di Tartaro e Antonella Orlando al concerto di Luca Rossi. Nella due giorni anche artisti di strada, percorsi enologici, street food, stand di artigianato.

FOOD

Tutto pronto per la prima edizione di “Vinalium”, che si terrà venerdì presso la vecchia casa comunale di San Marco Evangelista, in via Gramsci, dalle 19 alle 23. Coinvolte diverse attività commerciali locali per la degustazione di vini pregiati prodotti sul territorio, fra cui il vino “Novello”, e per i percorsi gastronomici. In programma anche monologhi ed una mostra d’arte a tema.

MOSTRE

Si inaugura venerdì, alle 18.30, alla galleria d’arte contemporanea “Spazio vitale” di Aversa la mostra “Identità” di Roxana Esposito. Argentina di origini campane, l’artista coniuga generi e tecniche diverse, dalla scultura all’installazione. Curata da Luigi Fusco, l’esposizione si potrà visitare fino al 24 novembre.

MUSICA/1

Domenica, dalle 15, Alessandra Amoroso incontra i fans casertani nello store Juke Box (in via Carlo Cornacchia). La cantante salentina è tornata ad incontrare il pubblico nelle città principali della penisola per presentare “Tutto accade”, il nuovo album d'inediti.

MUSICA/2

Musica e mito alla Reggia di Caserta. Domenica (ore 11.15) nella Sala degli Incontri d'arte, “Archeologia Sonora Sperimentale” di Francesco Landucci​ propone una performance con l’utilizzo di strumenti musicali del periodo ellenico-romano, ricostruiti sulla base dell’iconografia dell’epoca, tra cui anche le statue a soggetto mitologico musicale del Complesso vanvitelliano.

TEATRO

"Ascimme live" è la performance d'arte e musica portata in scena domenica, dalle 20, al teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta da Carmen Famiglietti, Massimo D'Avanzo e Francesco Paolo Manna. Tra brani originali e cover, i tre in questo progetto danno prova di un lungo percorso alla scoperta di musiche e danze del mondo.

TEATRO PER BAMBINI

La compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco porta in scena domenica mattina (dalle 11) al teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta lo spettacolo "Ivo e Otto alla scoperta della piramide alimentare". L’intento è quello di divulgare al giovane pubblico, attraverso il gioco del Teatro, gli effetti benefici di una sana alimentazione.

(Per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)