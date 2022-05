Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e in provincia

BAMBINI

Sabato alla libreria Che Storia, a Caserta, i bambini si danno appuntamento per la lettura a voce alta del meraviglioso albo illustrato “Una vita da farfalla” di Christian Merveille e Ian De Haes. A seguire un laboratorio di incisione con il cartone.

FESTIVAL

Libri, reading, musica, arte, cultura e tematiche sociali protagonisti a “Capua il Luogo della Lingua Festival”. Tra gli appuntamenti più attesi le presentazioni di “Le madri non dormono mai” di Lorenzo Marone, sabato, ore 20, nella chiesa di San Salvatore a corte, e la messa in scena di Maria Grazia Cucinotta che venerdì, alle ore 18, porterà al Museo campano “Vite senza paura”.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Lavezzi torna allo Stadio Maradona: il Pocho a Fuorigrotta il 28... L'EVENTO Fai, quattro appuntamenti alla scoperta dei giardini segreti dal 29...

FIERE

Al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud sabato e domenica torna la 2Mstra Scambio”. La manifestazione offre un’ampia esposizione di auto, moto e bici restaurate e da restaurare, ricambi ed accessori originali, manualistica, editoria tecnica specializzata, tutto rigorosamente d’epoca.

LIBRI/1

Per “Terra di Libri”, festival salesiano della letteratura in Terra di Lavoro, sabato Luigi Ferraiuolo presenta “Italia sacra, straordinaria e misteriosa. Viaggio per esploratori con l’anima” all’istituto Salesiano di Caserta.

LIBRI/2

Sabato l’associazione Alterum, a San Nicola la Strada, ospiterà lo scrittore Pino Imperatore che presenterà “Tutti matti per gli Esposito” il nuovo capitolo della saga degli Esposito, una variegata famiglia napoletana che vive nel quartiere Sanità. All’interno dei locali dell’associazione saranno esposte le opere d’arte dei pittori Antonietta Aulicino e Guglielmo Zamparelli.

MOSTRE

Alla Reggia di Caserta venerdì apre al pubblico la mostra "Il Piccolo Principe. Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta". Da visitare fino al prossimo 11 settembre, l’allestimento racconta il complesso cerimoniale delle nascita dei reali al tempo dei Borbone.

RIEVOCAZIONI STORICHE

La Reggia di Carditello è pronta ad ospitare la Festa dell’Ascensione, l’antica manifestazione equestre, organizzata sin dal 1792, nel segno dei cavalli della Razza Governativa di Persano e delle rievocazioni storiche. Sabato e domenica tante le iniziative per adulti e bambini: degustazioni delle eccellenze enogastronomiche campane, visite speciali alle Scuderie reali, passeggiate sui pony, presentazione della Razza Governativa di Persano, incursioni teatrali con attori in costume, voli ancorati in mongolfiera.

TEATRO/1

La Coperativa Sociale la Casa di Ra di Casapulla è pronta ad accogliere uno spettacolo teatrale a cura di Fausto Bellone, della compagnia teatrale "Non solo Sipario". L’evento è in programma venerdì, dalle 19.30.

TEATRO/2

Sabato e domenica al teatro Civico 14 di Caserta, per la rassegna Percorsi Contemporanei, va in scena lo spettacolo "La Vacca" di Elvira Buonocore. Sul palco Vincenzo Antonucci, Anna De Stefano, Gennaro Maresca.

(Per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)