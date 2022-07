Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

CINEMA/1

Martedì, per il quarto appuntamento della rassegna “Cinema in Erba”, a Villa Giaquinto, in via Galilei a Caserta, è prevista la proiezione di “High fidelity” di Stephen Frears. Il film è tratto dal best seller di Nick Hornby.

CINEMA/2

A Caserta, in piazza Correra, mercoledì la rassegna “Sullo schermo e sulla carta” si conclude con la proiezione di "Appena vedi il mare svegliami" di Luca Cuomo e con la presentazione di "All'alba di un mare del Sud" di Sante Roperto. Al termine la musica del Border Jazz Trio formato da Andrea Giuntini, Gianni d'Argenzio e Doralisa Barletta e l'esibizione della percussionista Pina Valentino.

DANZA

Tre serate dedicate alla danza al Quartiere Borbonico di Casagiove, nell’ambito della rassegna “Palco libero”. Giovedì l’Associazione Campania Danza è in scena con "Tracce di Danza" mentre La Dance proporrà "Legami"; venerdì toccherà al Balletto di Napoli con “Lumbre de vida”, e infine sabato sarà la volta di Ivir danza con “Let me know” e Mart Dance con “Lux et humbra”.

FOOD

Da mercoledì a domenica il ritorno di “Pizza Expo Caserta”, in programma nei Giardini del Parco Maria Carolina. Diverse le pizzerie partecipanti, che presenteranno le proprie specialità e si contenderanno il Trofeo Reggia. Numerosi anche gli ospiti: da Enzo Avitabile ad Andrea Sannino fino ai DinsiemE, il duo di youtuber amatissimi dai bambini.

LIBRI

Alla Libreria Mondadori di Santa Maria Capua Vetere si terrà giovedì, dalle 18, la presentazione del libro "Il metro del dolore" di Marco Onnembo. Dialoga con l'autore Giuseppe Munno.

MUSICA/1

Lunedì al Museo Archeologico di Teanum Sidicinum, a Teano, l'Associazione Culturale Musicale "Paolo Rigliari” fa ascoltare brani di Mozart e Mahler con un quartetto composto da Anna Kulikova al violino, Andrea De Martino alla viola, Raffaele Rigliari al violoncello e Claudio Sanna al pianoforte.

MUSICA/2

Martedì il Lello Petrarca Trio presenta il nuovo album “Napoli Jazzology” alla Biblioteca Comunale “Alfonso Ruggiero” di Caserta. L’appuntamento con il trio (Lello Petrarca al piano, Vincenzo Faraldo al contrabbasso, Aldo Fucile alla batteria) è fissato alle 19.30.

TEATRO

Mercoledì, nell'ambito del festival estivo “R-estate in Villa 2022”, in Villa Giaquinto, a Caserta, c’è lo spettacolo "Lorenzo Milani. La storia di Don Milani con le parole di Don Milani" di Angelo Maiello. Ingresso gratuito.

