Apre lo sportello fiscale per gli iscritti all'ordine dei medici di Caserta

Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Caserta, presieduto da Carlo Manzi, ha attivato un servizio di consulenza fiscale gratuita per i propri iscritti.

È questo uno strumento che aiuterà i medici nelle scelte e negli adempimenti che dovranno affrontare per la professione. Grazie a questo sportello, chi ne farà richiesta potrà avere informazione sulla propria gestione fiscale, sulla dichiarazione dei redditi, sulla fatturazione elettronica, sul regime ordinario e/o forfettario e altro ancora. Inoltre, un commercialista, esperto del settore sanitario, sarà a disposizione per fornire consulenza, in sede o in videocall, su qualsiasi problematica in materia fiscale.

L’ordine ricorda che lo sportello è attivo ogni primo martedì del mese.

Per fissare un appuntamento basterà compilare il modulo reperibile sul sito dell’Ordine (https://www.omceocaserta.it/), formulando l’esatto quesito per il quale si richiede la consulenza. Una volta inoltrata la richiesta, si riceverà conferma dell’appuntamento (data e orario) a mezzo e-mail.