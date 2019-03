Giovedì 28 Marzo 2019, 11:40

Un cittadino arabo di 27 anni, residente in Francia - senza fissa dimora in Italia - è stato trovato in possesso di coltelli, bossoli e una pistola ad aria compressa senza tappo rosso è stato denunciato per possesso illegale di armi, mentre il suo compagno di viaggio, un senegalese di 24 anni, è stato condotto in Questura per essere espulso dall'Italia. I due stranieri sono stati fermati dai carabinieri di Sessa Aurunca, lungo la Domitiana, in località San Vito.L'arabo è stato fermato a bordo della sua autovettura e, visto il suo fare sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale e sull'auto. Aveva una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, un bossolo calibro 7,62 x 39 di fabbricazione russa, un bossolo calibro 9 mm luger, tre pugnali con lama di lunghezza variabile fra i 12 e 15 cm., un coltello a scatto con lama da 13 cm, e sei coltelli a serramanico di varie lunghezze. Il tutto è stato sequestrato mentre il suo compagno senegalese, irregolare in Italia, è stato accompagnato negli uffici di polizia per avviare le pratiche di espulsione.