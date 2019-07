Domani alle 19,30 nella chiesa del Buon Pastore di Caserta sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dell'architetto di origine casertana, Ornella Cosentino che è tra le dieci vittime del disastro aereo avvenuto due giorni fa in Texas. Insieme a lei sono morti anche il secondo marito, Brian Ellard , e i figli di 15 e 13 anni (avuti dal primo marito, anche lui americano) Alice e Dylan.



L'incidente aereo è avvenuto all'interno dell'aeroporto Addison di Dallas: le vittime viaggiavano su un velivolo bimotore che, subito dopo essere partito dallo scalo di Dallas) in direzione Florida, si è schiantato contro un hangar dello stesso aeroporto.

Martedì 2 Luglio 2019, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA