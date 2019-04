CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Aprile 2019, 14:00

Sala studio dell'Archivio di Stato di Caserta, finiti i lavori si aspetta il collaudo. Chiusa al pubblico dal 12 gennaio 2018 doveva essere consegnata, secondo tabella di marcia della direzione generale degli archivi, a marzo, ora, se va tutto bene, potrebbe diventare funzionante nel prossimo maggio. A deciderne la chiusura, allora, fu proprio la direzione generale degli Archivi e fu dato incarico al Rup dei lavori di adeguamento di tutti gli spazi ex-aeronautica (pianoterra e seminterrato) di porre in atto quanto necessario per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di messa in sicurezza. Quasi un anno e mezzo per arrivare alla consegna mentre dei locali per il trasferimento dei documenti dalle varie sedi provvisorie nessuna notizia.