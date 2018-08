Mercoledì 29 Agosto 2018, 06:40

ARIENZO - Non è riuscito nemmeno a chiedere aiuto ai vicini di casa. È stato immediatamente imbavagliato e legato dai quattro malviventi che, intorno alle 3 di notte, lo hanno sequestrato in casa sua. L’episodio è accaduto un paio di sere fa e la vittima del brutto episodio è stato l’ex consigliere comunale e dipendente in pensione del Comune di Arienzo, Silvestro Rotondi. L’uomo ha vissuto una vera e propria notte di terrore che non dimenticherà facilmente.Da solo in casa, una villa su due livelli a pochi passi dal centro, Rotondi è stato aggredito e sequestrato dai ladri che, a suo dire, parlavano con accento dell’est.I malviventi, secondo quanto sono riusciti a ricostruire i carabinieri della stazione locale agli ordini del capitano Stefano Scollato della Compagnia di Maddaloni gli hanno puntato una pistola alla tempia intimandogli di consegnare soldi in contanti e tutto l’oro presente in casa. Per darsela a gambe levate hanno rinchiuso l’uomo in una stanza e sono scappati senza lasciare nessun tipo di traccia.