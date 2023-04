Ruba bici elettrica della Protezione civile, 43enne denunciato

Non ha previsto il posto di blocco dei carabinieri quando ha caricato una bici elettrica di proprietà della Protezione civile del Comune di Arienzo appena rubata sulla sua auto ed essersi messo in viaggio per ritornare a casa. Una “distrazione” che gli è costata una denuncia.

Un quarantatreenne di Airola, dopo aver rubato la bici, imboccando via Appia ha trovato i militari dell’Arma che gli hanno intimato l’alt per un controllo. Invece di fermarsi ha accelerato pericolosamente innescando un inseguimento terminato poche centinaia di metri più avanti.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno scoperto che nel portabagagli dell’auto si trovava la bici asportata poco prima dall’interno di una locale struttura di accoglienza, completa degli adesivi della Protezione Civile. Il mezzo è stato restituito al personale del Centro che lo custodiva.