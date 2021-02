Arrestata una donna di Bellona. Da diversi mesi, Agnese Di Giovannantonio, 67 anni, continuava a perseguitare e a minacciare di morte la nipote. La donna era infatti gelosa di quest'ultima, che da qualche tempo accudiva il nonno, ovvero il padre della sessantasettenne.

Stando alle prime indiscrezioni, in diverse occasioni la Di Giovannantonio si sarebbe presentata sotto casa della nipote, armata di falcetto. Durante i suoi appostamenti inoltre, la signora avrebbe minacciato di uccidere la nipote, ed i membri della sua famiglia. Dopo le numerose denunce degli ultimi tempi, oggi per la donna di Bellona è scattato l'arresto.

Nel pomeriggio, i carabinieri della stazione di Vitulazio, sotto il comando del maresciallo Iannarella, hanno preso in custodia la signora. Successivamente, la donna è stata portata al carcere femminile di Pozzuoli. In passato, la sessantasettenne era già stata al centro di terribili vicende. Nel maggio del 1980, Agnese Di Giovannantonio, al tempo ventiseienne, uccise il dottor Dario Russo, primario dell'ospedale Palasciano di Capua. Mentre il chirurgo stava entrando in macchina, la donna gli si avvicinò e gli tagliò la gola.

