Giovedì 18 Luglio 2019, 14:21

Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta hanno arrestato uno spacciatore di 37 anni, A.G., di Maddaloni, colpito da un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 2 anni e 11 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti nel rione Iacp di Maddaloni. In particolare, l'uomo, secondo la sentenza ha partecipato, nel 2013, ad una attività di spaccio di cocaina, insieme ad altri pusher arrestati in flagranza di reato. Il suo ruolo era quello di vedetta presso uno degli ingressi del rione per segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine. Il 37enne è stato tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.