Arrestati due pusher. In azione i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna che hanno bloccato per detenzione di droga a fini di spaccio due giovani di 20 e 30 anni. Durante una perquisizione, entrambi sono stati trovati in possesso di 51 dosi di crack, 60 di cocaina, 15 stecchette di hashish e 3 bustine di marijuana, e anche di denaro contante: oltre 1800 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento illecito.