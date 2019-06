Giovedì 20 Giugno 2019, 16:31

Un gelataio ambulante di 59 anni di San Cipriano d'Aversa è stato arrestato con il beneficio della misura cautelare domiciliare, in quanto trovato in possesso di una pistola e alcune munizioni nascoste nella sua auto parcheggiata nel cortile della sua abitazione.Ad eseguire l'arresto, sulla base di una segnalazione, sono stati i carabinieri della locale stazione dell'Arma. In particolare, i militari hanno trovato nell'auto una pistola a tamburo Webley & Scott calibro 38, modello MkII con cinque proiettili all'interno ed altri sei a parte. L'arma e i proiettili erano nascosti nel bracciolo ribaltabile posteriore dell'auto. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato per detenzione illegale di arma.