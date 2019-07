Venerdì 5 Luglio 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 10:41

I militari della Guardia di finanza di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato e portato in galera un imprenditore di Villa Literno, Michele Patrizio Sagliocchi di 70 anni, per «concorso esterno» nel «clan dei Casalesi».Il quadro indiziario ricostruito dagli investigatori, anche sulla base di diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia e delle risultanze delle intercettazioni svolte, ha consentito di accertare come l'imprenditore, operante da anni nel settore immobiliare e del commercio dei carburanti, abbia contribuito al rafforzamento del cla, in particolare della fazione di Michele Zagaria.Ciò soprattutto attraverso l'attività di «monetizzazione» di assegni e cambiali, anche di provenienza estorsiva, consegnatigli da esponenti del clan (tra cui, Carmine, Antonio e Pasquale Zagaria). In tal modo l'organizzazione criminale ha potuto ottenere immediata disponibilità di somme liquide senza passare per gli ordinari canali bancari; una compartecipazione dei «casalesi», per il tramite di imprese di loro fiducia, ai profitti delle sue iniziative economiche.