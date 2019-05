Martedì 7 Maggio 2019, 10:17

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato Franco Talento, classe 1978 fermato alla guida della sua Citroen C3 in via Galatina e trovato in possesso di 56 grammi di cocaina, contenuti in un involucro opportunamente occultato.La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di rinvenire un bilancino di precisione e 15 grammi di sostanza da taglio.