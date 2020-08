La Squadra Mobile di Caserta ha tratto in arresto Giuseppe Salvatore Nesi, originario di Maddaloni, 27 anni, colpito da un ordine di esecuzione per due anni e mezzo, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di rapina e lesioni, aggravate e in concorso.

In particolare l’arrestato, nel marzo del 2018, in concorso con un altro uomo, perpetrava una rapina ai danni di una coppia di fidanzati che erano in transito presso la stazione di Caserta, quando sottraeva il cellulare della donna e picchiava il fidanzato che aveva accennato una reazione.

