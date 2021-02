Arrestato un quarantenne di Triverno. L'uomo, alla guida di una Polo, si trovava, per motivi ancora sconosciuti, nel territorio di Capriati a Volturno. Intorno alle ore 13, i carabinieri della cittadina, durante un posto di blocco, avevano fermato il molisano, per effettuare i controlli di routine. Improvvisamente, mentre uno dei militari dell'arma capriatese si avvicinava al veicolo, il quarantenne è ripartito, urtando le gambe del carabiniere. Le pattuglie del 112 si sono subito messe all'inseguimento della Polo. La fuga del molisano è durata circa dieci chilometri. Una volta giunti all'interno del territorio comunale di Pratella, i militari dell'arma sono riusciti a fermare il veicolo del quarantenne di Triverno. Una volta preso in custodia, l'uomo è stato portato alla stazione dei carabinieri di Capriati, coordinati dal maresciallo Germani. Sulla vicenda, stanno invece indagando i militari dell'arma di Piedimonte Matese. Fortunatamente, il carabiniere colpito dalla vettura del molisano non è in pericolo. Quest'ultimo ha infatti riportato solo alcune ferite superficiali.

Ultimo aggiornamento: 20:04

