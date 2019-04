Martedì 2 Aprile 2019, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 11:41

«Chi è senza peccato scagli la prima pietra: andiamo tutti in galera o stiamo tutti in grazia di Dio»: è una delle frasi Intercettate agli atti dell’inchiesta che questa mattina ha portato a 18 misure cautelari per assenteismo all’ospedale di Sessa Aurunca e all’azienda universitaria Federico II. Sono 28 gli indagati complessivi: si tratta anche di dirigenti medici e personale infermieristico che avrebbe stipulato un patto che minuto atto a truffare l’azienda ospedaliera. Inchiesta oordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, in campo i carabinieri del comando provinciale di Caserta.