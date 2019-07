Sabato 27 Luglio 2019, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva in casa ben 219 lettere di banche, indirizzate a soggetti privati all'interno delle quali erano contenute altrettante carte di credito, il 26enne di Caserta denunciato dai carabinieri in stato di libertà per ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e pagamento. Il 26enne si trovava già agli arresti domiciliari per lo stesso reato. Nel corso della perquisizione, i carabinieri di Caserta hanno trovato nella sua abitazione anche una carta di credito risultata oggetto di furto e la somma contante di 7.450 euro ritenuti provento dell'illecita attività.