In auto con cocaina e hashish: preso a Casal di Principe col figlio del boss

CASAL DI PRINCIPE - Pregiudicato arrestato dalla polizia per spaccio di stupefacenti. Si tratta di M.V. , di anni 23, residente in Casal di Principe, gravato da vari precedenti di polizia, tra cui ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo provento di furto, nonché per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

M. V., mentre viaggiava a bordo di un’autovettura condotta da un altro pregiudicato locale, (peraltro figlio di un noto affiliato al clan dei casalesi attualmente detenuto) dopo aver ottemperato regolarmente all’ALT intimatogli dagli Agenti di Polizia, unitamente al suo compagno, iniziava a manifestare segni di palese nervosismo, che non sfuggiva ai poliziotti Difatti, sottoposti entrambi a perquisizione personale sul posto, il M.V. veniva trovato in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente.

Il successivo esame della sostanza rinvenuta, eseguito presso il Posto di foto segnalamento del Commissariato di Aversa, ove i due fermati venivano altresì sottoposti ai rilievi fotografici, evidenziavano che la sostanza rinvenuta indosso al M.V. era costituita da un unico pezzo cocaina, da cui sarebbero state ricavate numerosi dosi singole, e Marijuana. Per lui scattavano a questo punto le manette.

Ultimo aggiornamento: 14:34

