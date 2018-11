CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Novembre 2018, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre alle prese con troppi affanni, spesso superflui, per gli individui della società contemporanea i vecchietti sono spesso considerati un peso, anziché una risorsa. È non è sfuggito alla triste condizione il protagonista di questa storia, l’ottantenne Antonio, residente a Castel Volturno.Per lui stiamo usando un nome di fantasia, per tutelare la sua identità dai protagonisti invece negativi della vicenda. Il signor Antonio, pensionato, vedovo, viveva fino alla scorsa settimana da solo in una villa di proprietà nel quartiere degli immigrati irregolari a Destra Volturno. E viveva in uno stato di semiabbandono. Nessuno dei suoi cari passava quasi mai a fargli visita, meno a prendersi cura di lui.