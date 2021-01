Gli appuntamenti di Caserta e provincia

BENI CULTURALI

La Reggia di Caserta si prepara ad accogliere i suoi visitatori in sicurezza. Dal 18 gennaio visite consentite negli Appartamenti, nel Parco reale e nel Giardino Inglese dal lunedì al venerdì. Confermato il martedì come giorno di chiusura settimanale.

BOOK DELIVERY

A Piedimonte Matese è attivo un servizio totalmente gratuito di book delivery, gestito dalla Piccola Libreria 80mq, con consegna a domicilio dei libri che fanno parte della biblioteca popolare Pasqualino De Stefano. Il catalogo include oltre 2000 testi.

CONVEGNI

«Dalla rinascita al declino: il ruolo internazionale dell'Italia dalle origini della guerra fredda ad oggi» è il titolo del convegno in programma lunedì 18, alle 15.30, sulla piattaforma online Teams per il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli studi Vanvitelli. Presenti per l’ateneo campano Giulio Sodano, Federico Scarano, Luigi Loreto, insieme ad Antonio Varsori dell’Università di Padova.

FOOD

Sui canali social del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop si può vedere il sesto episodio della web-serie lanciata in collaborazione con il Consorzio di tutela della pasta di Gragnano IGP. Nella ricetta dello chef Simone Bonini l’oro bianco campano diventa una fresca crema in abbinamento ai fusilloni di Gragnano.

DANZA

Al via il 21 gennaio «In campo: La danza dietro la webcam», laboratorio coreografico e di movimento scenico tenuto dalla casertana Francesca Gammella. Gli incontri online si rivolgono a danzatori, attori e amatori. Per informazioni o richieste di partecipazione si può contattare l’associazione Manallarte.

MUSICA

E’ su YouTube e su tutti i Digital Store «Dietro quegli occhi azzurri», il nuovo singolo dei giovani fratelli casertani Lucia e Gianluca Cortese. Il brano, terzo della loro produzione, racconta di come la comunicazione non verbale, a volte, può essere risolutiva quando in una storia d’amore si è alle prese con delle incomprensioni.

PASTICCERIA

Per chi sogna un futuro in pasticceria la scuola Dolce e Salato di Maddaloni ha in programma dal 18 al 22 un corso con Aniello di Caprio. Un incontro mani in pasta per trasmettere la conoscenza dei fondamenti della pasticceria attraverso l’utilizzo delle attrezzature. Con il maestro si realizzeranno torte classiche, pan di spagna, monoporzioni, pasta frolla, bignè, sfoglia e biscotti.

POESIA

La vita diventa poesia in «Diario. 2004-2020» di Arianna Sacerdoti. L’autrice presenterà il suo libro, edito da Homo Scrivens, in diretta Facebook sulla pagina della Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere, domenica 17, alle 18.30. A chiacchierare con la poetessa, Vincenzo Caputo, docente dell'Università di Napoli Federico II. Letture a cura di Mariarosaria Riccio.

TEATRO

Online il quarto de «I racconti meravigliosi», progetto di Augusto Ferraiuolo in collaborazione con Mutamenti/ Teatro Civico 14 e Brillante Massaro/Matutae Teatro. «Ce steva nu guaglione ca se chiamava Giuvanne senza Paura» la nuova lettura affidata allo stesso Ferraiuolo, mentre le musiche sono di Luca Rossi.

TRADIZIONI

Si sposta sul web la festa di Sant'Antuono di Macerata Campania. Tra i momenti clou del weekend il laboratorio PastellessaLab, dove, dalle 10 di sabato, verrà spiegata la ricetta del piatto tipico della pasta con le castagne lesse, e l’esibizione online di domenica della Battuglia di Pastellessa (che si svolgerà con un numero ridotto di bottari).

