Ascensori «fuori servizio» all'ospedale di Caserta

Mercoledì 4 Aprile 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 3 Aprile, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ascensori su sei del padiglione N che ospita i reparti di emergenza - dal Pronto soccorso, alla Rianimazione a Chirurgia e medicina d’urgenza - dell’ospedale di Caserta, non funzionano. Il guasto risale alla settimana scorsa, ieri i primi disagi per gli utenti costretti ad utilizzare solo gli ascensori del personale.Getta acqua sul fuoco il dg dell’ospedale che assicura: «Per la settimana prossima funzioneranno di nuovo», dice Mario Ferrante. Gli ascensori fuori uso sono, infatti, proprio quelli a servizio dei cittadini: «Abbiamo dovuto fermarne uno di questi a causa di un guasto importante - spiega il responsabile dell’Uoc di Ingegneria ospedaliera e Servizi tecnici Virgilio Patitucci -. Si è rotto il quadro di manovra, un pezzo importante nel sistema. Ragion per cui abbiamo dovuto ordinare il pezzo nuovo che arriva lunedì. Dall’arrivo del pezzo, la squadra dei tecnici lavorerà notte e giorno perché l’ascensore sia fruibile al più presto».In realtà, non sono funzionanti due ascensori, ma soltanto uno: «Sì, perché i meccanismi sono sincroni, vale a dire che sono correlati dal sistema secondo cui alla chiamata l’ascensore più vicino o libero arriva al piano della chiamata», spiega ancora il responsabile dei Servizi tecnici, che dice anche: «Ci rendiamo conto del disagio per i cittadini, ma non potevamo mantenere in funzione un ascensore che, sebbene faccia parte di un padiglione ‘nuovo’, abbia alcuni pezzi vetusti». «Era necessario fermarli - commenta il direttore Ferrante -. È necessaria la manutenzione di questi meccanismi. Ecco perché abbiamo messo a disposizione gli ascensori usati dal personale». Dunque, sostituito il pezzo rotto dell’ascensore, il padiglione N, quello dell’emergenza, potrà essere di nuovo agevole agli utenti. Ma quello degli ascensori sembra essere un neo dell’intera azienda ospedaliera, perché anche quelli del padiglione F hanno necessità di essere manutenuti».