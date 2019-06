CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Giugno 2019, 09:13

Inquinamento ambientale e scarico abusivo di rifiuti, una serie di omissioni di controllo e molto altro. Sono i reati che la Procura di Santa Maria Capua Vetere ipotizza a carico del presidente del Consorzio Asi di Caserta, Raffaella Pignetti, e di due dirigenti, l'ingegnere Nicola Vitelli e l'architetto Enrico Roberto Martino. A monte dell'inchiesta deflagrata ieri c'è un sequestro eseguito alcuni giorni fa nella zona industriale di competenza del Consorzio. Dove, a quanto pare, sono stati trovati scarichi industriali fuorilegge ascrivibili ad alcune aziende della zona. Scarichi che, secondo gli inquirenti, il Consorzio avrebbe dovuto «prevenire ed evitare». È per questa ragione che la Procura diretta da Maria Antonietta Troncone ha scritto sul registro degli indagati il nome del presidente Pignetti e i nomi dei due tecnici con ruoli dirigenziali. Ma non è la prima volta che la Procura interviene per porre un freno all'inquinamento ambientale che proviene dal complesso industriale di Terra di Lavoro. Nel settembre scorso, due aziende sono state chiuse perché responsabili di uno scempio che andava avanti da anni. Tra le altre la Lea, ditta di ecologia, che peraltro andò misteriosamente a fuoco successivamente.