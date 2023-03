A Caiazzo partiti i lavori per il nuovo asilo nido

E’ stato aperto ufficialmente il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Giuseppe Campana a Caiazzo, che sarà finanziato con le risorse europee Next Generation Eu, stanziate nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’adeguamento delle strutture scolastiche esistenti e la costruzione di nuovi plessi è da sempre stato uno degli obiettivi, ampiamente raggiunto, del gruppo ‘Uniti per Caiazzo’, diretto dal sindaco Stefano Giaquinto. Lo stesso primo cittadino e l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Di Sorbo fanno sapere che la struttura «sarà messa a completa disposizione dei più piccoli e che fornirà opportunità di lavoro e ulteriori servizi alle famiglie. Inoltre, siamo in attesa del decreto definitivo per la scuola ‘Elvira Giorno’; anche in questo caso il progetto è stato ammesso e inserito in graduatoria».